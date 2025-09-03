Menu
Altas temperaturas persistem e umidade segue em baixa nesta quarta em MS

Algumas cidades flertarão com máximas de até 39°C ao longo do dia

03 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul segue tendo altas temperaturas nesta quarta-feira (3), com a queda na umidade relativa do ar, que pode prejudicar a respiração da população ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável e variação de nebulosidade, onde o sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens de chuva e deixa o tempo mais seco.

A umidade relativa do ar poderá ficar variando entre 10% e 30% durante toda a terça-feira, principalmente nos horários de picos do calor.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 20-24°C e as máximas entre 36-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19-21°C e máximas entre 33-38°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 33-35°C.

