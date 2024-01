Altas temperaturas retornam e cidades de MS podem ter 40°C nesta quarta

As temperaturas máximas se elevam mais uma vez neste verão, tendo nesta quarta-feira (17), a possibilidade de algumas cidades de Mato Grosso do Sul atingirem a casa dos 40°C.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) aponta que o dia deve ser de tempo firme com aumento gradativo de temperaturas

As máximas exorbitantes devem aparecer no sudoeste, norte, Bolsão e região pantaneira. Contudo, apesar desse cenário, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas.

A temperatura mínima no Bolsão deve ser de 24°C, assim como no Pantanal e no norte. Já para as regiões sul e leste as mínimas oscilam entre 24°C e 26°C. Na região sudoeste espera-se mínima de 27°C.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 24°C e 35°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Os ventos não devem passar dos 60 km/h por ora, exceto algumas rajadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também