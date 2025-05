Amambai foi a cidade sul-mato-grossense mais fria nas últimas horas

Com madrugada fria e previsão de clima ameno para os próximos dias, a cidade de Amambai registrou a menor temperatura dos últimos três dias, com a mínima chegando a 12,3°C em Mato Grosso do Sul.

Conforme dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) outros três municípios tiveram mínimas na faixa dos 13°C, sendo eles Aral Moreira, Iguatemi e Sete Quedas.

A Capital, Campo Grande, foi uma das cidades menos frias, com mínima de 18,3°C, enquanto Pedro Gomes e Coxim ficaram acima dos 20°C.

Para os próximos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica mínimas entre 18°C e 31°C com os índices mais baixos durante a noite e as primeiras horas da manhã.



