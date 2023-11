Análise de chuva mensal fecha outubro abaixo da média histórica

Segundo o Boletim Mensal de Análise das condições Meteorológicas em Mato Grosso do Sul, divulgado pelo CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Mato Grosso do Sul), o mês de outubro, em Campo Grande, fechou o balanço de chuvas 90% abaixo da precipitação média histórica.

Em grande parte do estado, observa-se que as chuvas ficaram abaixo da média histórica. O município com maior precipitação foi Mundo Novo, onde observou-se 356,4 mm de acumulado de chuva mensal, o que representa 110% acima da média histórica.

Por outro lado, o município de Rio Verde de Mato Grosso observou-se acumulado de 22,4 mm no mês de Outubro, representando 82% abaixo da média histórica.

Outros dados interessantes do CEMTEC, registram a menor temperatura de 12,3 °C no dia 13/10/2023 em Aral Moreira e Ponta Porã. Já a maior temperatura registrada foi 43,4 ºC no dia 17/10/2023 em Porto Murtinho. A menor umidade relativa do ar registrada foi de 14% em Porto Murtinho no dia 17/10/2023 e a maior rajada de vento observada foi de 105,4 km/h no município de Laguna Carapã no dia 17/10/2023.

(Com informações relatório CEMTEC)

