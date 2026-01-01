Menu
Ano Novo começa com previsão de calor de 36°C em Mato Grosso do Sul

Previsão mantém possibilidade de chuva ao longo do dia para várias regiões

01 janeiro 2026 - 07h30Luiz Vinicius
Sol apareceu entre nuvens na CapitalSol apareceu entre nuvens na Capital   (Luiz Vinicius)

O primeiro dia de janeiro de 2026 deverá contar com calor intenso e altas temperaturas, mas com possibilidades de pancadas de chuvas em períodos diferentes em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, dia 1º.

As manhãs devem iniciar com sol e variação de nebulosidade. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva, favorecidas pelo aquecimento diurno e pela alta umidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação climática acontece devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, podendo auxiliar na formação de nuvens carregadas para chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 23°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 25°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

