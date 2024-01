Apenas nove municípios tiveram chuvas acima da média histórica no mês de dezembro

O ano de 2023 se encerrou com clima seco em Mato Grosso do Sul, com apenas nove municípios do Estado ficando com chuvas acima da média histórica para o mês de dezembro. Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que analisou o clima em 48 municípios do Estado.

Segundo o órgão meteorológico sul-mato-grossense, chuvas entre 90 e 180 mm foram registradas nas regiões central, oeste, norte e extremo sul do estado, com municípios dessas regiões registrando chuvas 75-125% acima da média histórica para o mês.

Já nas regiões leste e nordeste do estado, as chuvas foram mais escassas, entre 30 e 60 mm, representando 25-50% abaixo do esperado para o mês de dezembro.

Das nove cidades acima da média, se destacam Nhecolândia, com chuvas 54% acima da média; Sonora, com chuva que ficou 38% acima do esperado; Aquidauana, com 27%; e Campo Grande com chuvas que ultrapassaram em 26% o esperado para o mês de dezembro.

Em contramão, o município que registrou a menor quantidade de chuva foi Bataguassu, com precipitação que ficou 73% abaixo da média histórica para dezembro. Itaporã também entra na lista de cidades “mais secas” do Estado em dezembro, com chuva que ficou 67% abaixo do esperado.

