Apesar da possibilidade de chuva, calor pode atingir os 40°C em MS

O final de semana terá previsão de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com a possibilidade de ocorrerem chuvas e tempestades. Predominando, o calorão deve chegar aos 40°C nas regiões sudoeste e pantaneira.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão índica que hoje (25), o tempo ficará instável com sol e nebulosidade ao longo do dia. Porém, em algumas localidades, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, o aquecimento diurno e umidade favorecem a formação de instabilidades no Estado.

Ainda neste sábado, são esperadas altas temperaturas com valores entre 37°C e 40°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20% e 35%, principalmente nas regiões pantaneira e sudoeste.

Em relação às temperaturas para o Estado, estão previstas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 31°C e 36°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste espera-se mínimas entre 25°C e 28°C e máximas entre 35°C e 40°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 24°C e 26°C e máximas entre 33°C e 36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 31°C e 33°C.

O CEMTEC informou também que até a próxima sexta-feira (31), há previsão de chuvas com acumulados entre 40mm e 200mm (desde o dia 23 de janeiro). Os maiores acumulados de chuvas são previstos para as regiões central, leste e nordeste do estado, com valores que podem atingir entre 100mm e 200mm.

