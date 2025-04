Apesar da trégua, chuva pode voltar a qualquer momento em MS neste domingo

Pensa que a chuva acabou? A precisão do tempo para este domingo (20) indica que apesar do sol aparecer em algumas localidades, não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região norte do estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido a disponibilidade de umidade, aliado ao avanço de cavados em médios níveis da atmosfera.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 20°C e máximas de 29°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas de 24°C e máximas de 31°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas de 19 °C e máximas de 34°C.

Em Campo Grande, mínimas de 19°C e máximas de 31°C. Confira no mapa:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também