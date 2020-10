Apesar das altas temperaturas, dia promete ser chuvoso em MS

Este domingo (25) promete ser um dia chuvoso conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Céu nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas são esperados para todas as regiões. Há possibilidade de chuva de fraca a moderada nos setores sul, central, norte e bolsão.

Os índices de umidade relativa do ar para este dia tem variação estimada entre 100% a 60%.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 19°C a 37°C e na capital variação está estimada em 22°C a 33°C.

Campo Grande, não deve passar dos 33°C, assim como Dourados, Chapadão do Sul, Ivinhema e Bataguassul. Os municipios de Coxim, Água Clara, Aquidauana e Jardim, chega aos 36°C, e as cidades com as maiores temperaturas serão Corumbá e Porto Murtinho, que chega aos 37°C.

Devido às condições de instabilidades estimadas para o domingo, o Cemtec alerta a população para risco de chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.

