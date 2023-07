Apesar de 'céu escuro', meteorologia aponta chances mínimas de chuva na Capital

Saiba Mais Clima Vem chuva aí? Meteorologista aponta quando vai chover na Capital

Xii, o tempo mudou! Não estão descartadas pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (28). Mesmo que com chances baixas, Campo Grande pode registrar pancadas em pontos isolados. No entanto, a chuva deve marcar presença nas cidades da região sul do Estado.

Na Capital, as instabilidades no tempo só devem ocorrer até hoje. Sábado (29) e domingo (30) a previsão é de alta nebulosidade, porém, com sol e sem chuva. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Enquanto isso, o Inmet colocou 31 cidades de MS sob alerta de temporal com chuvas entre 20 a 50 milímetros, ventos intensos de 40 a 60 km/h e até queda de granizo, em razão da atuação de uma nova frente fria. O aviso, encaminhado nesta sexta, termina às 21h.

As cidades que estão na lista são: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Para os próximos dias, a previsão é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço da alta pressão pós-frontal que favorece o tempo quente e seco, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Na próxima semana, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas, com valores que podem ultrapassar os 35°C. A previsão é de continuidade do tempo seco, altas temperaturas, baixos valores de umidade relativa do ar. Alguns municípios já estão com mais de 30 dias de estiagem.

