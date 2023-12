Apesar de onda de calor, sul-mato-grossense deve continuar a ver pancadas de chuva

Apesar de uma onda de calor ter chegado à Mato Grosso do Sul na quinta-feira (14), as pancadas de chuva ainda devem continuar a “dar as caras” no Estado, porém, não devem fazer muita diferença nas altas temperaturas registradas durante o período.

Ao JD1, o meteorologista Natálio Abrãao explicou que as previsões de pancadas de chuvas isoladas continuam no decorrer da próxima semana, e devem se intensificar entre a próxima terça-feira (19) e quarta-feira (20).

Campo Grande e algumas outras cidades do Estado presenciaram o fenômeno ontem. Na Capital, apesar das chuvas, a máxima ficou em 35,8°C, com 4,2 mm/h de chuva. Em Cassilândia as máximas registradas no dia foram de 37,7°C, com 1,1 mm/h de chuva.

