Apesar do sol forte, meteorologia não descarta chuva nesta terça-feira em MS

A última semana do mês de janeiro promete ser de bastante instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul. Isso porque apesar do sol e forte calor, a terça-feira (28) poderá ter pancadas de chuvas a qualquer momento do dia, chegando a se transformar em tempestades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), previsão indica tempo com sol, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Essa situação meteorológica ocorre devido às condições típicas de verão, como o aquecimento diurno aliado a alta umidade, além do deslocamento de cavados.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 27-33°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-28°C e máximas entre 31-38°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-31°C.

