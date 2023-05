Apesar do sol, frio impera em MS e mínimas podem ser de 9°C em MS

O friozinho ainda permanece neste sábado (13) em Mato Grosso do Sul, apesar das poucas nuvens e o sol presente. Apenas a região norte do Estado terá aumento gradativo nas temperaturas.

Campo Grande amanheceu com um clima bem fresco, com mínimas girando os 13°C. Mas com o sol aparecendo logo nas primeiras horas, a sensação de calor foi retornando e a máxima pode chegar a 25°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas mínimas previstas variam entre 9°C e 11°C no Sul do Estado e a máxima atinge 25°C. Para a região Norte, espera-se mínima de 14°C e máxima de até 30°C.

No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão mínima de 13°C e a máxima de 28°C. No Pantanal, Corumbá começa o dia com 17°C e alcança a máxima de 26°C, Aquidauana com mínima de 14°C e máxima de 27°C.

Porto Murtinho terá mínima de 13°C e máxima de 27°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), grande parte do Estado terá poucas nuvens durante todo o dia. Além disso, a umidade relativa estará entre 30% e 50%, com destaque nas regiões central e oeste do Estado.

