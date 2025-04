Apesar do sol, sábado tem previsão de tempestade durante à tarde e à noite

A previsão do tempo indica que apesar de ter amanhecido com sol, o sábado (12) poderá ter chuvas moderadas em diferentes regiões, e casos pontuais até de tempestades acompanhadas de raios, durante a tarde e à noite.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Além disso, o avanço de cavados e a atuação de uma frente fria oceânica favorece a formação de nuvens e chuvas.

Em relação as temperaturas são previstas mínimas entre 18°C e máximas entre 31°C para as regiões sul e sudeste do Estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira são previstas mínimas entre 24°C e máximas entre 30°C.

Para o bolsão, leste e norte fica entre 20°C e 32°C. Já na Capital vai variar entre 21°C e 29°C.

Confira no mapa:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também