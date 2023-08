Após chuvas, semana volta a ter calor e altas temperaturas em MS

Após três dias de chuvas e até granizo em algumas regiões, Mato Grosso do Sul voltará a ter altas temperaturas e forte calor nos próximos dias, começando pela segunda-feira (21), onde as máximas podem atingir 36°C.

O cenário de instabilidade muda completamente após a passagem da frente fria que provocou queda na temperatura e trouxe de volta às chuvas, após um longo período de estiagem.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre terça-feira e quinta-feira haverá elevação gradativa da temperatura e os termômetros podem registrar entre 39°C e 40°C. Para as regiões Sudoeste e Pantaneira são esperadas temperaturas mínimas entre 22°C e 26°C e máximas de até 40°C.

Até quinta-feira o tempo deve ser estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. Durante a semana são previstas mínimas entre 16°C e 22°C e máximas que podem atingir 37°C nas regiões Sul e Leste.

Em Campo Grande, as mínimas serão entre 18°C e 24°C e máximas de até 35°C. Além disso, ao longo da semana os valores de umidade devem ser baixos, entre 10% a 30%, com destaque região Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado.

