Após dias chuvosos, instabilidade começa a reduzir nesta quarta

O tempo deve estar mais firme e as instabilidades serão menores a partir desta quarta-feira (23), em Mato Grosso do Sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS).

A previsão é de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões sem grandes expectativas de chuva no Estado, com temperaturas que poderão variar entre 16°C a 35°, nas regiões sudoeste e centro-norte de MS.

Em Campo Grande, está previsto céu nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima pode cair para até 17°C, enquanto a máxima não deve passar dos 29°C, ainda segundo o centro de meteorologia. A umidade relativa do ar encontra-se em um ponto menos crítico, e deve variar entre 40% a 85% no MS ao longo do dia.





Chuvas no MS

O Cemtec divulgou nesta quarta, os dados do acumulado de chuvas nos últimos quatro dias em todas as regiões do Estado.

As cidades de Caarapó, Bataguassu, Maracaju, Angélica, Dois Irmãos do Buriti, Nova Alvorada do Sul, Itaporã e Bonito, tiveram os maiores acumulados de chuvas nas últimas 96h. Confira a lista abaixo.

Dados das Estações do INMET



Água Clara: 9.2 mm

Amambai: 7.2 mm

Itaquiraí: 4 mm

Ponta Porã: 19,4 mm

Ivinhema: 8,8 mm

Rio Brilhante: 18 mm

Sidrolândia: 9,4 mm

Campo Grande: 8,4 mm

Miranda: 6,4 mm

Corumbá: 2,4 mm

Paranaíba: 1 mm

Cassilândia: 2,2 mm

Costa Rica: 0,8 mm



Dados das Estações da SEMAGRO



Angélica: 34 mm

Aral Moreira: 10,2 mm

Caarapó: 20 mm

Laguna Caarapã: 14,8 mm

Itaporã: 39,8 mm

Bonito: 45 mm

Nova Alvorada do Sul: 25,2 mm

Santa Rita do Pardo: 9,8 mm

Ribas do Rio Pardo: 16 mm

Pedro Gomes: 0,2 mm



Dados das Estações da ANA últimas 96 horas



Ladário (Base Naval): 16 mm

Corumbá-Porto Esperança: 10,4 mm

Porto Murtinho: 30 mm

Aquidauana: 18 mm

Palmeiras: 15 mm

Miranda: 14,8 mm

Bonito-Estrada MT-738: 16,6 mm

São Gabriel do Oeste: 0.8 mm

Japorã: 4.3 mm

Naviraí: 4,6 mm

Bataguassu: 16,8 mm

Três Lagoas - UHE PORTO PRIMAVERA PORTO VELHO: 12,6 mm

Três Lagoas - UHE JUPIÁ FAZENDA SÃO SEBASTIÃO: 17,4 mm

Cassilândia - PCH PLANALTO MONTANTE 2: 7,8 mm



Dados das Estações do CEMADEN



Maracaju: 15,8 mm

Dois Irmãos do Buriti: 25,4 mm

Bataguassu: 14,6 mm



Dados IFMS-Naviraí/Copasul

Naviraí: 6 mm

