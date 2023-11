Após tempestade, clima de Campo Grande "refresca", mas nem tanto

Saiba Mais Clima Dia vira noite: Capital tem chuva de granizo e bairros sem energia

O alívio já veio desde a tempestade de quarta-feira (9) em Campo Grande. Nesta quinta-feira (9), os termômetros chegaram a registrar 37,1ºC na Capital.

No entanto, com a chuva que chegou na tarde de hoje (9), houve mais uma queda significativa, quando as temperaturas caíram 7ºC, marcando 30°C.

O meteorologista Natálio Abrãao explicou que, com a chuva, o campo-grandense viu a umidade relativa do ar subir, chegando em 38%, número que, apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda considerar crítico, é maior que o registrado no início da semana. Na terça-feira (7), a umidade relativa mínima na Capital foi de 13%.

Apesar do calorão, Campo Grande não fica nem entre as cinco cidades com as maiores máximas nesta quinta-feira. Em Coxim, a máxima foi de 40,3ºC, com sensação térmica de 45ºC.

Porto Murtinho teve máxima de 39,7ºC, com sensação de 44ºC. Em Aquidauana, a máxima foi de 38,5ºC, com sensação térmica de 42ºC graus.

Saiba Mais Clima Dia vira noite: Capital tem chuva de granizo e bairros sem energia

Deixe seu Comentário

Leia Também