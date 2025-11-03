Menu
Após temporais, MS vive expectativa de mais chuva nesta segunda-feira

Avanço de frente fria também auxilia na formação do tempo instável

03 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul   (Luiz Vinicius)

O mês de novembro começou chuvoso em várias regiões de Mato Grosso do Sul, principalmente neste domingo, onde ocorreram temporais em várias cidades, principalmente em Campo Grande. A expectativa é que segunda-feira, dia 3, tenha mais episódios de chuva.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação associada ao intenso transporte de calor e umidade, em combinação com a atuação de áreas de baixa pressão.

Além disso, o deslocamento de cavados e o avanço de uma frente fria oceânica favorecem a formação e organização de instabilidades.

Estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 25-30°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 22-25°C e máxima entre 29-33°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 26-32°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 30°C.

