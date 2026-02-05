Menu
Após três dias, chuva pode dar trégua nesta quinta-feira em MS

As temperaturas deverão estar em elevação em algumas cidades

05 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendoTempo com poucas nuvens e com sol aparecendo   (Luiz Vinicius)

Após três dias intensos de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, a expectativa é que nesta quinta-feira, dia 5, as precipitações darão uma trégua e o sol volte a aparecer com frequência.

As temperaturas deverão estar em elevação em algumas cidades, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Mas conforme a meteorologia, ainda podem ocorrer episódios de chuvas intensas e tempestades em algumas localidades, com ventos superiores a 40 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 35°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 29°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

