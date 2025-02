Aproximação de frente fria pode trazer retorno das chuvas para MS nesta terça

O avanço de uma frente fria promete ser bastante significativo para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (18), pois aumenta a possibilidade do retorno das chuvas em várias regiões, podendo inclusive ter risco de tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Apesar disso, as temperaturas seguem altas, já que as máximas podem chegar a 38°C em algumas cidades, conforme apresentado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai pode favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

São previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-36°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 25-27°C e máximas entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 33-38°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-35°C.

