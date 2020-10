Áreas de instabilidades podem provocar chuva isolada na capital

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a indica que o tempo será instável nesta terça-feira (13) em Mato Grosso do Sul.

O dia será de céu parcialmente nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em pontos isolados, especialmente nas regiões central, norte e bolsão.

Em Campo Grande dia terá poucas nuvens com névoa úmida, podendo chover na parte da tarde. A temperatura mínima está estimada em 22°C e a máxima em 35°C.

No começo do dia as temperaturas no Estado podem variar entre 19°C a 39°C.

Devido às primeiras chuvas da primavera serem rápidas, intensas e de rápida dissipação, a população deve ficar atenta a formação de nuvem localizada nos municípios que podem provocar eventos adversos como chuvas localmente intensas, raios, granizo e ventos fortes.

Veja o mapa da previsão do tempo em algumas cidades:

