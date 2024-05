Até logo, frio! Calor volta a predominar em MS na próxima semana

Esta sexta-feira (31) ainda amanheceu com aquele friozinho, mas bem diferente dos dias anteriores, e a tendência é essa: os dias serão mais quentes. De acordo com o CEMTEC MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), as temperaturas no Estado voltarão a subir gradualmente nos próximos dias.

Segundo a meteorologia indica, o tempo deverá permanecer estável, com tempo firme com sol e poucas nuvens. "As temperaturas seguem amenas ao amanhecer, com valores entre 7-12°C, principalmente no centro-sul do MS. Porém, as temperaturas estarão em gradativa elevação podendo atingir valores entre 28-34°C com destaque no domingo (02)", afirma o prognóstico.

Para a próxima semana, a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Conforme o Centro de Monitoramento, esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

"Nos próximos dias, as temperaturas estarão em elevação podendo atingir valores de até 34°C, principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste e norte. Estão previstas mínimas entre 10-16°C e máximas entre 25-29°C para as regiões sul, sudeste e leste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 17-20°C e máximas entre 30-34°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 13-19°C e máximas entre 27-31°C".

Em Campo Grande, são esperadas máximas entre 28-30°C.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também