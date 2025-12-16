Menu
Avanço de frente fria coloca chuva e tempestade para MS nesta terça-feira

São esperados acumulados significativos de precipitação

16 dezembro 2025 - 06h50
Tempo nublado e bastante chuvoso na CapitalTempo nublado e bastante chuvoso na Capital   (Sarah Chaves)
O avanço de uma frente fria será o principal fator para a instabilidade no clima durante a terça-feira, dia 16, que ainda contará com a presença da chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul.

São esperados acumulados significativos de precipitação, principalmente nas regiões centro-leste do estado, com o tempo ficando bastante fechado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço de uma frente fria, em conjunto com o deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera, favorece a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 28°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 28°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 25°C.

