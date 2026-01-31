Avanço de frente fria pode deixar clima instável no sábado em Mato Grosso do Sul

O clima em Mato Grosso do Sul neste sábado promete ficar instável em razão da atuação de uma frente fria, que deverá auxiliar na formação de chuva ao longo deste sábado, dia 31. No entanto, isso não inibe o calor que estará fazendo em algumas regiões.

A meteorologia explica que as chuvas seguem no radar em decorrência do avanço dessa frente fria associada à atuação do ciclone extratropical que se forma no oceano Atlântico Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação impacta de forma indireta Mato Grosso do Sul, principalmente por meio da frente fria a ele associada.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 26°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

