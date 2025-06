Avanço de frente fria deixa tempo instável em MS neste domingo

Domingou com muito sol e probabilidade de chuvas e tempestades em Mato Grosso do Sul ao longo do dia. As precipitações podem fazer as temperaturas baixarem nas áreas atingidas.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria aliada ao calor e a umidade, favorecendo a instabilidade no estado.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 19°C e máximas de até 30°C. Confira no mapa:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também