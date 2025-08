Avanço de frente fria pode provocar mudança no tempo neste domingo em MS

Mato Grosso do Sul poderá voltar a enfrentar uma certa instabilidade no tempo a partir deste domingo (3). Embora as temperaturas ainda fiquem altas neste último dia de fim de semana, a tendência é da aproximação de uma frente fria.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica instabilidades atmosféricas associadas ao avanço de uma frente fria combinada ao transporte de ar quente e úmido.

De forma pontual, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados, acima de 30 mm em 24 horas, são previstos para as regiões sul, sudoeste e sudeste.

Com a chegada da frente fria, as temperaturas devem ficar mais amenas, especialmente durante as manhãs da próxima semana. As mínimas previstas para o sul, cone-sul e Grande Dourados variam entre 14°C e 18°C, com máximas entre 19°C e 28°C.

No sudoeste e Pantanal, as mínimas devem oscilar entre 17°C e 23°C e as máximas entre 22°C e 31°C. No bolsão, leste e norte, os termômetros devem marcar mínimas entre 14°C e 19°C, e máximas entre 24°C e 32°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 16°C e 20°C, e máximas entre 24°C e 30°C.

