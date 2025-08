Beba água! Sábado terá dia seco, umidade baixa e muito calor em MS

Predomínio do sol, altas temperaturas, tempo seco e umidade em baixa. O sábado (2) promete um combo daqueles em Mato Grosso do Sul e a recomendação da meteorologia é a mais simples: beba bastante água.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia promete ter tempo firme, predomínio do sol e variação de nebulosidade, dificultando a formação de nuvens carregadas e o retorno das chuvas.

A presença de ar seco contribui para a redução significativa dos níveis de umidade relativa do ar com valores variando entre 15-35%, caracterizando situação de atenção para baixa umidade.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 11-19°C e máximas entre 28-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-25°C e as máximas entre 33-35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-19°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 31-33°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também