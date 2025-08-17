Menu
Bom para churras e piscina? Domingo terá sol e calor intenso em MS

Lado preocupante é a questão da umidade relativa do ar, que segue em baixa no estado

17 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Sol deve predominar nos próximos diasSol deve predominar nos próximos dias   (Bruno Rezende)

Gosta de um churrasco e piscina? Então o domingo (17) deve estar propício para esse tipo de situação, pois a meteorologia aponta para um dia de sol, calor intenso e até umidade relativa em baixa em Mato Grosso do Sul.

O alerta fica em relação justamente a umidade, que seguirá em alerta, já que o índice ficará na faixa dos 8% em algumas regiões, mas nas demais, pode chegar até 20%, configurando estado de atenção.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima ficará assim devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que manterá o tempo estável, dificultando a formação de nuvens e consequentemente as chuvas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 9°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12-13°C e as máximas entre 32-36°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-15°C e máximas até 36°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 14-22°C e máximas entre 29-33°C.

