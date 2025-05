Bom pra fazer aquele caldo? Dia das Mães será com 'friozinho' em boa parte de MS

Dia das Mães, celebrado neste domingo (11), amanheceu nublado e com muita neblina em Campo Grande e algumas regiões do estado. Ainda assim, a previsão indica que o tempo pode ficar estável conforme as horas forem passando, com o sol aparecendo em alguns locais.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido a atuação do sistema de alta pressão pós-frontal que favorece o tempo mais seco no estado de Mato Grosso do Sul.

Apesar das temperaturas amenas, com valores entre 12° e 15°C, o CEMTEC não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, com destaque para as regiões centro-norte e nordeste do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 12°C e máximas 25°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar de 17°C e as máximas de 28°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas de 18°C e máximas de 30°C. Em Campo Grande são previstas mínimas de 17°C e máximas de 28°C.

