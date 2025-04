Bota casaco! Frio aparece para valer no último dia de abril em MS

A quarta-feira (30), o último dia do mês de abril, promete ser de bastante frio em algumas regiões em razão da atuação de uma massa de ar frio, que conseguiu reduzir bastante as temperaturas mínimas e máximas em Mato Grosso do Sul.

Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, os sul-mato-grossenses sofreram com os termômetros beirando os 10°C. Em Campo Grande, por exemplo, houve o registro de 15°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão aponta para um tempo mais firme e seco, mas com temperaturas amenas, devido ao avanço de um ar mais frio.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco no estado. Nas regiões norte, pantaneira e nordeste do estado, as temperaturas máximas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 30°C.

Em relação às temperaturas ao longo destes dias, estão previstas mínimas entre 11-15°C e máximas entre 23-25°C para as regiões sul, conesul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 10°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 15-21°C e as máximas entre 25-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-20°C e máximas entre 26-30°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 25-28°C.

