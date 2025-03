Bye bye, VerÃ£o! EstaÃ§Ã£o termina menos quente e com mais pancadas de chuva no Brasil

Este é o último fim de semana do verão! O equinócio do outono, o início oficial da estação, acontece às 6h02 do dia 20 de março.

Neste fim de semana, uma frente fria passa pelo litoral do Rio de Janeiro e a Zona de Convergência Intertropical ainda atua com força na costa norte do Brasil, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. O calor e a umidade do ar elevada, combinada com a circulação de ventos em níveis elevados da atmosfera, mantém as condições para muita chuva na Região Norte do Brasil e também no Centro-Oeste.

O ar frio de origem influencia a Região Sul e deixa a temperatura amena especialmente durante a noite.

Na região Centro-Oeste do Brasil, o último fim de semana do verão será com calor, ar abafado, períodos com sol e pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite.

Mas e aí, o que esperar do outono 2025?

