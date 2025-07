Cadê a chuva? 'Sextou' será de tempo seco, firme e máxima de até 35°C em MS

Com a ausência das chuvas, Mato Grosso do Sul têm passado por um período de estiagem e o aumento das temperaturas, que trouxe de volta a sensação do calor extremo em algumas regiões. A sexta-feira (25), por exemplo, terá máxima de até 35°C em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão o indica a persistência de tempo estável com predomínio de sol e pouca nebulosidade. Essa condição meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, mantendo o tempo firme em todas as regiões do estado.

A presença de ar seco contribui para a redução significativa dos níveis de umidade relativa do ar com valores variando entre 15% e 30%, caracterizando situação de atenção para baixa umidade.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 15-19°C e máximas entre 30-33°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 16-24°C e as máximas entre 33-35 C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 15-20°C e máximas entre 29-34°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 30-32°C.

