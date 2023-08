Calor atinge pico e temperaturas se aproximam dos 40°C nesta sexta em MS

Durante a sexta-feira (4), os sul-mato-grossenses estarão sofrendo com o pico do calor, do tempo seco e estável. A meteorologia aponta que as máximas podem se aproximar dos 40°C no decorrer do dia.

O tempo estável e o tempo seco favorecem o aumento do calor em diversas regiões, principalmente nas regiões pantaneiras e sudeste, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O tempo seco e com baixos valores de umidade relativa do ar prevalecem, com alguns municípios já somando mais de 30 dias consecutivos sem chuvas, o que gera cuidados à saúde.

Estão previstas temperatura mínima de 14°C e máxima que podem atingir os 34°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte e nordeste, são esperadas temperaturas mínima de 15°C e máxima de até 38°C.

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, esperam-se mínima de 19°C e máxima de até 39°C. Na Capital, os termômetros devem variar entre 18°C e 34°C.

