Calor aumenta e termômetro marca 55ºC em Corumbá

Para quem achou que os 50° registrados ontem em Corumbá tinha sido o limite do calor extremo em Mato Grosso do Sul, se enganou. Nesta terça-feira (26), o mesmo termômetro do município marcou nada mais nada menos do que 55°C. O recorde de calor tem sido batido nas últimas semanas em Mato Grosso do Sul, com temperaturas que passam dos 40° na maioria das cidades.

O meteorologista Natálio Abrão explicou que entre os dias 10 e 21 de outubro, o calor deve ser mais extremo do que o registrado nos últimos dias. “Parece que essas temperaturas são o limite das temperaturas máximas, mas acreditem, o pior está por vir”, disse à reportagem do JD1.

O especialista também afirmou que, há previsão de temporais para o próximo mês. "Apesar das temperaturas muito elevadas, nós também teremos chuvas, que quando vierem, virão acompanhadas de raios, rajadas de ventos, descargas elétricas, que também podem contribuir para danos material e em pessoas", concluiu

Sobre a temperatura registrada em Corumbá, a engenheira sanitarista, ambiental e florestal, Dóris Garisto Lins, explicou que, não necessariamente essa era a temperatura do momento na cidade, mas pode ter chegado perto. “O calor do asfalto e da estrutura metálica do termômetro podem ter influenciado para esse número tão alto, mas a realidade não deve fugir de um número um pouco mais baixo, mas aproximado”, disse ao JD1 Notícias.

Conforme o Inmet, no fim de semana, outros municípios do interior do Estado também ultrapassaram os 40ºC. As maiores temperaturas registradas no sábado foram em Água Clara, com 42,2°C, e Porto Murtinho, com 42°C. Três Lagoas registrou 41,5°C, enquanto Paranaíba chegou a 41,2°C e Coxim marcou 40,4°C. Ainda durante esta semana, as temperaturas podem subir.

Cabe ressaltar que, a intensidade do calor acende o alerta para os cuidados com a saúde, como manter a hidratação, utilizar protetor solar e evitar se exercitar nos horários que geralmente são mais quentes.

