Calor chega com força nesta terça e MS pode ter máxima de 39°C

O calor em Mato Grosso do Sul voltará a ficar mais intenso nesta semana e prova disso é que as máximas em algumas regiões podem chegar a 39°C durante a terça-feira, dia 25 de novembro.

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo mais seco no estado. Porém, não se descarta chuvas ao longo do dia em várias regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que as pancadas isoladas servirão para 'amenizar' o calor, principalmente no centro norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 27-33°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18-26°C e as máximas entre 32-39°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 18-22°C e máximas entre 30-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-23°C e máximas de até 34°C.

Também são esperados baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 40%.

