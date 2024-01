Calor continua firme e Campo Grande pode ter 34°C nesta quinta

O clima continua bastante quente em Mato Grosso do Sul e principalmente Campo Grande nesta quinta-feira (18), com os termômetros registrando altas temperaturas e até potenciais flertes com a máxima de 40°C, como é o caso de Porto Murtinho, Corumbá e até Três Lagoas.

Segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica firme, mas não se descarta a aparição de pancadas de chuvas de forma isolada, típico da estação do verão.

Com menor probabilidade, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Para a quinta-feira, estão previstas temperaturas mínimas entre 24-27°C e máximas que podem atingir os 38°C nas regiões do bolsão, pantaneira e norte do estado.

Para as regiões sul e leste as mínimas oscilam entre 24-26°C e máximas de até 38°C. Na região sudoeste esperam-se mínimas entre 27-29°C e máximas de até 41°C. Em Campo Grande, esperam-se mínimas entre 24-25°C e máximas em elevação, com até 35°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também