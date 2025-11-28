Calor de 40°C predomina nesta sexta-feira e umidade deve ficar em 15% em MS

Calor intenso de quase 40°C, baixa umidade relativa do ar e ausência de chuva devem marcar essa sexta-feira, dia 28, em Mato Grosso do Sul. O panorama deve seguir dessa maneira durante o final de semana.

A previsão meteorológica indica tempo firme, com sol e pouca variação de nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor permanece intenso, com temperaturas que podem atingir valores de 39-40°C, especialmente nas regiões pantaneira e leste do estado.

Em relação as temperaturas, as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as mínimas variam entre 20°C e 23°C, enquanto as máximas ficam entre 33°C e 39°C. Na região pantaneira e sudoeste, as mínimas oscilam entre 24°C e 27°C e as máximas variam de 35°C a 38°C, com destaque para o calor em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho.

Já na região norte do estado, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 35°C e 37°C. Pela região do bolsão e leste, os termômetros registram mínimas entre 19°C e 24°C, com máximas de 36°C a 40°C, especialmente em Três Lagoas. Campo Grande terá mínimas entre 23°C e 25°C e máximas que chegam a 34-35°C.

