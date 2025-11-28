Menu
Menu Busca sexta, 28 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Clima

Calor de 40°C predomina nesta sexta-feira e umidade deve ficar em 15% em MS

Meteorologia aponta para tempo firme, sol e poucas nuvens

28 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendoTempo com poucas nuvens e com sol aparecendo   (Luiz Vinicius)

Calor intenso de quase 40°C, baixa umidade relativa do ar e ausência de chuva devem marcar essa sexta-feira, dia 28, em Mato Grosso do Sul. O panorama deve seguir dessa maneira durante o final de semana.

A previsão meteorológica indica tempo firme, com sol e pouca variação de nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor permanece intenso, com temperaturas que podem atingir valores de 39-40°C, especialmente nas regiões pantaneira e leste do estado.

Em relação as temperaturas, as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as mínimas variam entre 20°C e 23°C, enquanto as máximas ficam entre 33°C e 39°C. Na região pantaneira e sudoeste, as mínimas oscilam entre 24°C e 27°C e as máximas variam de 35°C a 38°C, com destaque para o calor em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho.

Já na região norte do estado, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 35°C e 37°C. Pela região do bolsão e leste, os termômetros registram mínimas entre 19°C e 24°C, com máximas de 36°C a 40°C, especialmente em Três Lagoas. Campo Grande terá mínimas entre 23°C e 25°C e máximas que chegam a 34-35°C.

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução
Clima
Calor extremo de quase 40°C e ar seco marcam a semana em MS
Tempo amanheceu com alguns nuvens, mas calor predomina
Clima
Calor intenso se mantém firme, mas meteorologia não descarta tempestades em MS
Sol entre nuvens em Campo Grande
Clima
Calor se intensifica nesta quarta-feira e umidade fica em baixa em MS
Sol apareceu entre nuvens na Capital
Clima
Calor chega com força nesta terça e MS pode ter máxima de 39°C
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Semana começa possibilidade de chuva em meio ao calor em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Será que chove? Meteorologia diz que sim, mesmo em meio a calorão de domingo em MS
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Fim de semana terá sol e chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capital
Clima
Tereré é aliado contra calor e máximas de 38°C em MS no início do fim de semana
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sol e baixa umidade marcam esta quinta-feira em MS
Foto: Reprodução
Clima
Frio surpreende MS com mínima de 6,6°C em Corumbá

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família