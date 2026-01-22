Menu
Prepara o tereré! Calor deve aumentar e máximas podem beirar 40°C no fim de semana em MS

Nova previsão do Cemtec mostra que chuvas ainda ficarão mais 'distantes'

22 janeiro 2026 - 15h38Luiz Vinicius
Calor volta a predominar em MSCalor volta a predominar em MS   (Bruno Rezende/Portal MS)

O predomínio do sol, as poucas nuvens e as mínimas chances de chuva causarão impacto direto nos termômetros em Mato Grosso do Sul, que podem beirar os 40°C neste final de semana.

A previsão foi realizada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que mostra outro ponto importante nos próximos dias: a umidade relativa do ar, que deverá ficar entre 20% e 40%.

Segundo o instituto meteorológico, devido ao elevado aquecimento diurno, combinada com características típicas da estação, podem ocorrer pancadas de chuvas.

Com menor probabilidade e em pontos isolados do estado, não descarta-se a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades com rajadas de vento.

Falando em vento, mesmo sem as chuvas, eles podem atingir velocidades que variam entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

