Calor predomina neste domingo

Saiba Mais Clima Fim de semana será ensolarado com manhãs frias

A previsão para este domingo (9) é de céu claro com névoa seca em Mato Grosso do Sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Os termômetros devem registrar temperaturas de 14ºC a 32ºC, no interior. Em Campo Grande, a máxima pode chegar a 29ºC e a mínima a 19ºC. A previsão é que as manhãs sejam mais frias, esquentando durante a tarde.

A umidade relativa do ar terá mínima de 30% e máxima de 90%. A intensidade dos ventos será de fraca a moderada.

Saiba Mais Clima Fim de semana será ensolarado com manhãs frias

Deixe seu Comentário

Leia Também