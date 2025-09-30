Calor deve voltar a ser 'cruel' em MS durante a terça-feira

Embora a segunda-feira tenha sido marcada por algumas pancadas de chuva, a terça-feira (30) deve ser um pouco diferente, pois o calor tende a ficar mais intenso e as altas temperaturas poderão retornar com maior força em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica sol com variação de nebulosidade, mas ainda não se descarta a possibilidade de chuvas em algumas regiões.

Estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 25-35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19-26°C e máximas entre 27-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22-25°C e máximas entre 34-40°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20-25°C e máximas entre 32-35°C.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante norte e sul, com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

