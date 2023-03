Calor e tempo firme reaparecem e temperaturas ficam 'nas alturas' em MS

O calor e o tempo seco podem retornar com força e serem predominante nos próximos dias em Mato Grosso do Sul, conforme a meteorologia. Nesta terça-feira (28), por exemplo, as máximas poderão atingir até 36°C em algumas cidades do interior do estado.

Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas de até 32°C, sem possibilidades de chuvas e pouca nebulosidade.

A circulação anticiclônica são os centros de alta pressão atmosférica onde os ventos possuem movimentos circulares ligeiramente desviados para fora do centro. Devido a isso, em médios níveis da atmosfera favorece o tempo quente e seco no estado, além dos modelos de previsão não apontarem altos acumulados de chuva.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê para o Estado, temperaturas mínimas entre 21°C e 25°C e máximas de 36°C. Nas regiões sul e leste, é esperada temperatura mínima de 21°C e máximas de 32°C.

Já na região norte, as mínimas serão de 22°C e máximas de 36°C. No Pantanal, mínima de 23°C e máximas atingem os 35°C.

