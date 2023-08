Calor e tempo seco podem fazer Campo Grande atingir 36°C nesta segunda-feira

Mato Grosso do Sul inicia mais uma semana com o mesmo cenário dos últimos dias: calor intenso, altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade. Nesta segunda-feira (7), é esperado que os termômetros registrem até 38°C.

A estiagem já dura longo período. Algumas cidades podem até quebrar recorde de altas temperaturas neste ano e a previsão não aponta chuva para os próximos dias.

Com mais de 30 dias sem chuvas em algumas regiões, a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta ser necessário cuidado porque o ambiente atmosférico está propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 36ºC.

No Pantanal, em Corumbá a mínima será de 18°C e máxima de 37°C; Aquidauana terá variação entre 18°C e 37°C.

No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 18°C e atinge os 37°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 17°C e máxima de 36°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 17°C pela manhã e 35°C de tarde

