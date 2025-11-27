Menu
Calor extremo de quase 40°C e ar seco marcam a semana em MS

Regiões do Pantanal e do leste do Estado registraram condições de alerta

27 novembro 2025 - 10h39Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Mato Grosso do Sul registrou na última quarta-feira (26), condições de calor intenso e baixa umidade do ar, segundo dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A maior temperatura do Estado foi observada em Porto Murtinho, na Fazenda São Luís, onde os termômetros alcançaram 39,4 °C. Em seguida apareceram Aquidauana, com 38,3 °C, e Corumbá, que teve máximas variando entre 38,2 °C e 37,6 °C em diferentes fazendas monitoradas. Miranda também enfrentou forte calor, chegando a 37,2 °C, enquanto Campo Grande registrou 34,1 °C.

Paralelamente, a umidade relativa do ar atingiu níveis críticos em diversas regiões. Bataguassu e Porto Murtinho marcaram os menores índices do Estado, ambos com apenas 14%, faixa considerada de alerta pela meteorologia. Três Lagoas registrou 15%, e Aquidauana e a Fazenda São Luís, em Porto Murtinho, registraram 19%. Em Campo Grande, o índice chegou a 21%, valor repetido em Miranda, enquanto outros municípios, como Água Clara, Itaquiraí e Ivinhema, apresentaram mínimas de 22%.

As condições de tempo quente e seco que predomina no Estado, elevam o risco de incêndios e exigindo atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde da população.

