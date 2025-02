Calor intenso e chuva de verão devem marcar a sexta-feira em MS

A sexta-feira (14) deve ser marcada por intenso calor em Mato Grosso do Sul, com temperaturas podendo alcançar a faixa dos 39°C em algumas regiões, especialmente em Porto Murtinho, mas também há chances das tradicionais 'chuvas de verão' voltarem a aparecer ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e poucas nuvens. Neste período, as temperaturas estarão em elevação com valores que podem ficar acima da média histórica, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, sudeste e sul do estado.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica que provocará uma intensa ‘bolha’ de calor no norte da Argentina, sobre o Paraguai e na região pantaneira, especialmente em Porto Murtinho.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-38°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 32-39°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-35°C.

