Calor intenso provoca máxima acima dos 40°C e umidade em 10% nesta sexta em MS

O calor intenso deve provocar temperaturas altas nesta sexta-feira (19), novamente próximo aos 40°C, mas com um detalhe extra que é a queda da umidade relativa do ar, podendo ficar em 10% em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o predomínio do sol é em razão da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Essas condições meteorológicas elevam significativamente o risco de incêndios florestais, exigindo atenção redobrada. Embora o tempo seco predomine, o forte aquecimento diurno pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, porém de forma pontual e passageira.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-24°C e máximas entre 33-37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 24-28°C e máximas entre 36-40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-26°C e máximas entre 35-38°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 25-28°C e máximas entre 34-36°C.

