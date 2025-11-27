Calor intenso se mantém firme, mas meteorologia não descarta tempestades em MS

A quinta-feira, dia 27, promete ser mais um dia de intenso calor em Mato Grosso do Sul, mas a meteorologia não descartou a possibilidade de pancadas de chuvas e até tempestades para o decorrer do dia em algumas regiões do Estado.

Na previsão, o indicativo é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, mas as temperaturas máximas chegando próximo da casa dos 38°C em várias cidades.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 19-20°C e máximas entre 32-34°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 23-26°C e máximas de até 37-38°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 20-22°C e máximas entre 34-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 33-35°C.

Os ventos atuam preferencialmente do quadrante leste, com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60-70 km/h.

