Calor marca presença em MS e máximas chegam a 36°C nesta segunda-feira

O calor deverá ser marca registrada no começo desta semana em Mato Grosso do Sul, com tempo estável e máximas podendo alcançar a casa dos 36°C em algumas cidades, principalmente nesta segunda-feira, dia 10 de novembro.

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade no estado, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não está descartada possíveis pancadas de chuva em algumas áreas, como centro-norte, pantaneira e nordeste do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18°C e 19°C e máximas entre 28°C e 30°C para as regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 20°C e 23°C, com máximas entre 32°C e 35°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 21°C e 22°C e máximas entre 32°C e 34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21°C e 22°C e máximas de até 32°C.

