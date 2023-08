Calor permanece em MS e quarta-feira promete ter 34°C

A quarta-feira (9) promete não ser diferente dos últimos dias, então se prepare para mais um dia quente, seco e com baixa umidade em Mato Grosso do Sul. A expectativa é de máximas de 34°C.

De acordo com as estações meteorológicas, um bloqueio atmosférico impede a formação de nuvens e consequentemente a mudança climática e a chegada da chuva.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 34°C. Em Dourados, 20°C pela manhã e 32ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até os 32ºC.

No Conesul, Iguatemi registra mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima de 24°C e máxima de 33°C; Aquidauana terá variação entre 22°C e 36°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 22°C e atinge os 34°C ao longo do dia.

No norte, Coxim com mínima de 21°C e máxima de 38°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 34°C de tarde.

Deixe seu Comentário

Leia Também