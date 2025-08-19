Menu
Calor predomina e tempo segue bastante seco em Mato Grosso do Sul nesta terça

Avanço de frente fria pode ocasionar algumas chuvas em diferentes regiões

19 agosto 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Sol e calor predominamSol e calor predominam   (Foto: Edemir Rodrigues)

O calor não dá nenhuma trégua para Mato Grosso do Sul, muito menos a secura que continua jogando a umidade relativa do ar para níveis abaixo do padrão. E nesta terça-feira (19), não será diferente.

Embora o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ressalte a possibilidade de chuvas intensas no período da tarde e noite em algumas regiões, a quentura e secura continuarão.

A possibilidade de chuva acontece em meio ao avanço de uma frente fria, aliado à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 15-19°C e máximas entre 23-35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-25°C e as máximas entre 26-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-22°C e máximas entre 30-37°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-34°C. 

