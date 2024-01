Calor retorna e tempo firme joga temperatura para 35°C em MS

A instabilidade no clima em Mato Grosso do Sul deve dar lugar ao tempo mais firme e com aparição mais intensa do sol nesta quinta-feira (4).

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que as chuvas de verão não necessariamente atingem todo o território sul-mato-grossense.

Assim, alguns locais podem registrar acumulados enquanto outros apresentam apenas aumento de nebulosidade.

Para Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar aos 30°C. Em Dourados, os termômetros marcam 21°C inicialmente e atingem 33°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhece com 20°C e têm 32°C nos horários mais quentes.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 22°C e máxima de 32°C, já Três Lagoas apresenta variação entre 23°C e 34°C. Coxim e Camapuã, na região Norte, marcam 22°C pela manhã e 31°C no período da tarde.

Em Corumbá e Aquidauana, no Pantanal, os termômetros iniciam com 23°C e chegam aos 30°C e 33°C, respectivamente. Na região Sudoeste, Porto Murtinho registra a temperatura mais alta do dia, com valores que variam entre 24°C e 35°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também